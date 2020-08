Macedo de Cavaleiros recebe fase distrital de futebol de praia

A prova está marcada para os dias 12 e 13 de Setembro, na Praia Fluvial da Ribeira na Albufeira do Azibo.

Já confirmaram a participação seis equipas: C.A. Macedo de Cavaleiros, GD Macedense, GD Cachão, F.C. Mãe d´Água, Vila Flor SC e Argozelo.

Esta não é a primeira vez que a AFB organiza a competição. A primeira realizou-se em 2015, em Vila Flor, e contou com oito equipas.

A prova faz parte do plano estratégico da Federação Portuguesa de Futebol e está de acordo com as normas de segurança da Direcção Geral de Saúde.