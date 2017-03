Macedo de Cavaleiros recebe projecto Mega

Trata-se de uma prova da Direcção Geral de Educação/Desporto Escolar e da Federação Portuguesa de Atletismo destinada aos alunos do segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e Secundário das escolas do Distrito de Bragança e de Vila Nova de Foz Côa.

São esperados cerca de 250 alunos de cinco escalões etários, masculinos e femininos, dos 9 aos 21 anos. A competição tem ainda uma prova adaptada de lançamento em cadeira de rodas.

O projecto Mega contempla várias provas de atletismo: MegaSprinter (sprint de 40m), Mega Kilómetro (corrida de 1000m), Mega Salto (salto em comprimento) e Mega Lançamento (lançamento do peso).

Os vencedores desta fase têm presença garantida na fase Nacional, em Elvas, nos dias 31 de Março e 1 de Abril.

O Mega tem início às 14h00 e termina às 17h00 no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros, na sexta-feira.