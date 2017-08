Macedo do Mato em festa com a IV Feira do Azeite e do Pão

Neste domingo Macedo do Mato, no concelho de Bragança, recebeu mais uma Feira do Azeite e do Pão, que ficou marcada pela homenagem ao jogador do Sporting Daniel jogador com origens na aldeia (ver página 23).

Durante o certame, também foi inaugurado o caminho rural entre Macedo do Mato e Frieira, obra que, segundo o presidente da junta de freguesia, Manuel Crisóstomo, é muito importante para a localidade.