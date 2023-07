Macedo é campeão distrital de futebol de praia

O Clube Atlético de Cavaleiros é o novo campeão distrital de futebol de praia, depois um reinado de três temporadas do Vila Flor SC, que está em competição no Campeonato Nacional.

A final foi um autêntico dérbi citadino, na qual os “Bravos Cavaleiros” levaram de vencida o Grupo Desportivo Macedense por 5-9.

O Macedo entrou melhor no encontro e mostrou eficácia. Quintã, Edison e Edra marcaram três golos de rajada, o que deu tranquilidade à equipa de Nuno Fernandes.

No primeiro período, Willian Soares ainda reduziu para 1-3 mas Quintã estava inspirado e bisou no encontro, fez o quarto golo do Macedo.

No segundo período, Pedro Carvalho conseguiu reduzir para 2-4 mas a resposta do Macedo não tardou com dois golos de Falcão.

Com 2-6 no marcador as duas equipas deram espectáculo até ao final do encontro, mas era o Macedo que mostrava mais eficácia. Quintã voltou a mostrar veia goleadora e chegou ao poker e Falcão ao hat-trick.

Lafaiete, que bisou, e Daniel Veronez apontaram os restantes golos do Macedense.

Para o técnico do Macedo, Nuno Fernandes, a vantagem de três golos conseguida no primeiro período foi determinante. “O nosso início de jogo foi bom. Nos primeiros remates conseguimos ser eficazes, ganhámos uma boa margem que deu conforto para gerir o jogo. Mas, foi difícil. Eles andaram sempre atrás do prejuízo e ainda nos complicaram a tarefa”.

No plantel, o capitão, Edra, que está de regresso ao Macedo, estreou-se no futebol de praia e mostrou-se satisfeito pelo título conquistado. “Não estávamos à espera de vencer a competição. Estou muito contente por regressar ao clube e com um troféu. Gostei muito da experiência”.

E para Bruno Angélico, técnico do Macedense, a eficácia do adversário acabou por ditar o desfecho do encontro, que diz ter sido “equilibrado”. “O jogo decidiu-se pela eficácia. O melhor homem em campo do Macedo foi o guarda-redes e quero dar os parabéns a adversário pela vitória. Penso que foi um bom jogo”.

Apesar da derrota na final, o Macedense segue com o Macedo para a Taça Nacional de Futebol de Praia, que se joga na Nazaré de 17 a 20 de Agosto. Aos dois clubes macedenses juntam-se o G.D. Bragança e Vila Flor SC B.

Nas meias-finais do distrital de futebol de praia, o GDB perdeu com o Macedense por 2-1 e o Vila Flor SC B foi afastado pelo Macedo após a derrota por 6-5.

Na edição deste ano participaram ainda a Escola Arnaldo Pereira e o CSP Vila Flor, que não passaram da fase de grupos.

O Campeonato Distrital de Futebol de Praia jogou-se na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, no sábado, e em Vila For, no domingo.

Em femininos, a ACD Santo Estevão sagrou-se campeã distrital ao derrotar o GD Boticas por 6-0.