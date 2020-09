Macedo e Vila Flor SC conhecem hoje adversários no Nacional de Futebol de Praia

Em prova vão estar oito equipas com destaque para as participações do C.A. Macedo de Cavaleiros e do Vila Flor SC.

Os dois emblemas do distrito de Bragança juntam-se ao CD Nacional, CF Chelas, CF Os Belenenses, Nazarenos, AD Buarcos e Varzim SC.

A 2.ª fase da competição disputa-se a partir se sexta-feira até domingo e as oito equipas vão disputar a subida de divisão. Os dois finalistas ascendem à divisão Elite.