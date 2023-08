Macedo fica pelo caminho na Taça Nacional de Futebol de Praia

Está terminada a caminhada do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros na Taça Nacional de Futebol de Praia. A formação macedense perdeu, esta sexta-feira, com o CCD Porto Mendo por 8-4, um jogo relativo aos quartos-de-final, realizado em Matosinhos.

A equipa de Tomar acabou por se superiorizar no encontro e terminou o primeiro período a vencer por 4-1 com golos de Gonçalo Correia (2’, 8’), Fábio Dias (7’) e Guilherme Lopes (8’). Para o Macedo marcou João Quintã (3’).

No segundo tempo, Pedro Franco dilatou o resultado do CCD Porto Mendo para 5-1, Quintã reduziu para 5-2 e Ricardo Évora fez o 6-2.

No último período, há a registar dois golos para cada equipa. Ricardo Évora (29’) e Fábio Dias (32’) marcaram para o CCD Porto Mendo e Falcão bisou para o Macedo.

Para chegar aos quartos-de-final da Taça Nacional, o Macedo tinha vencido ontem, nos oitavos, a ACD Gião por 8-4.

Pelo caminho ficou também o Grupo Desportivo Macedense ao perder na primeira eliminatória por 6-1 com o Ericeirense.

Para as meias-finais, que se jogam este sábado, seguem GD Monte Real, CCD Porto Mendo, GDU Ericeirense e Abambres SC. As quatro equipas já garantiram a subida ao Campeonato Nacional de Futebol de Praia. Resta saber quem vai vencer a Taça Nacional. A final joga-se no domingo, em Matosinhos.