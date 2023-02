Macedo goleado em Braga

A formação de iniciados do C.A Macedo de Cavaleiros averbou mais uma derrota na fase de manutenção do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

No Complexo Desportivo de Frossos, em Braga, a formação macedense sofreu uma goleada, 6-0, com o Merelinense. Diogo Matos foi a figura da partida. O jovem jogador minhoto conseguiu a “manita” no encontro, apontou cinco golos, marcou aos 30’, 56’, 63’, 75’ e 80 minutos.

Miguel Faria também marcou para o Merelinense, abriu o caminho para a vitória aos 13’. Os minhotos estão no terceiro lugar com 8 pontos. Já o Macedo é oitavo classificado, último, sem pontuar.

Na próxima jornada, os transmontanos recebem o AR Casaense que nesta quarta jornada empatou a uma bola com o G.D. Chaves.