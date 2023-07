Macedo oficializa contração de Nuno Fernandes

O emblema macedense oficializou esta terça-feira a contratação do técnico natural de Vinhais. O treinador, de 41 anos, diz tratar-se de “uma mudança que acarreta muita responsabilidade”. Nas redes sociais do Macedo disse ainda estar “ansioso para iniciar os trabalhos”.

Nuno Fernandes treinou o F.C. Vinhais e o Argozelo na época passada, com três jogos no emblema vinhaense e 17 no Argozelo. Ao serviço da equipa do concelho de Vimioso conseguiu o quarto lugar no campeonato distrital.

Nuno Fernandes terá como objectivo superar o sétimo lugar conseguido pelo Macedo na temporada transacta.

Quanto ao plantel, nos próximos dias os macedenses devem oficializar as contratações de Bruno Rato (ex-Rebordelo), Edra (ex-Moncorvo), Lauro (ex-Argozelo), João Quintã (ex-Rebordelo), Mantorras (ex-Argozelo), Rui Alves (ex-Argozelo) e Rafael Gralhós (ex-Argozelo).

Foto de CA Macedo de Cavaleiros