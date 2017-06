Macedo recebe I Encontro Regional de XCC Juvenil

Vai começar o circuito de Encontros Regionais de XCC Juvenil da Associação de Ciclismo de Bragança. A mudança de direcção na ACB, em Abril, colocou as provas calendarizadas em stand by, mas agora está tudo pronto para o arranque da competição.

Macedo de Cavaleiros recebe o primeiro encontro. O circuito será montado junto ao Estádio Municipal e a organização, a cargo do Clube de Ciclismo local, conta receber 50 jovens ciclistas das sete escolas do distrito de Bragança.

Depois de Macedo de Cavaleiros segue-se Vinhais. Este ano a capital do fumeiro acolhe o Encontro Inter-Regional de Escolas, Zona A, no dia 25 de Junho, com a organização da Vinhais Extreme.

Voltando à cidade de Macedo foi também a localidade escolhida para iniciar o Open de Estrada. O Circuito de São Pedro dá a partida para as provas de estrada no dia 24 deste mês.