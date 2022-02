Macedo sofre derrota caseira frente ao Tirsense e termina o jogo apenas com dez unidades

Depois da paragem forçada de uma jornada, devido aos casos de covid-19 no plantel, o Macedo regressou à competição em casa e frente ao Tirsense, segundo classificado, na jornada 15 da série B do Campeonato de Portugal.

A formação de Santo Tirso resolveu o jogo cedo, aos três minutos, de penálti, convertido por João Abreu. Um lance que castigou a falta de Lotitto na área.

Apesar da desvantagem, os da casa procuram sempre a baliza contrária e conseguiram mesmo criar perigo.

Na segunda metade, aos 72’, o Macedo ficou reduzido a dez unidades, depois da expulsão do médio Cláudio, por acumulação de amarelos, uma situação que acabou por facilitar a tarefa aos “Jesuítas”, apesar de o resultado não ter sofrido alterações.

No final do encontro, José Carlos Afonso mostrou-se desagradado com o trabalho da equipa de arbitragem e considerou que houve “dualidade de critérios”. “Essa dualidade de critérios foi determinante para o desfecho. Ainda bem que o nosso lance de maior perigo não resultou em golo pois seria muito pior”, disse o técnico d Macedo.

Apesar do resultado, José Carlos Afonso gostou da prestação dos seus jogadores e considera que mereciam mais. “Foi um bom jogo. Tinha algum receio por causa da paragem devido à covid-19, mas todos os jogadores estiveram bem. Merecíamos mais, pelo menos mais respeito”.

E para Leandro Pires, treinador do Tirsense, “não foi um jogo bem jogado”. O técnico “já esperava dificuldades no terreno do Macedo”. “É verdade que o Macedo não tem tido resultados positivos em casa mas tem dificultado a vida aos adversários que aqui defronta. Alertámos os jogadores para isso. Penso que o jogo não foi muito bem jogado, mas as duas equipas entregaram-se por completo ao jogo”.

Leandro Pires considera o resultado “justo” e destacou as dificuldades criadas pelo adversário em alguns momentos do jogo. “Entrámos a vencer e depois o Macedo, com um jogo longo e muito directo complicou-nos a vida na primeira parte. O Macedo teve uma ou duas situações que nos podiam ter criado calafrios. Na segunda metade penso que entrámos melhor, ajustamos algumas situações e tivemos ocasiões para marcar. Depois, de facto, com a expulsão o jogo acabou por ficar um pouco mais facilitado”.

A três jornadas do final da fase regular, o Macedo continua no último lugar, com cinco pontos e menos um jogo, e na próxima jornada joga fora com o São Martinho, que esta jornada deu goleada (0-6) ao S.C. Vila Real.

Já o Tirsense continua no segundo lugar, que dá acesso à fase de subida à Liga 3, agora com 30 pontos, e recebe o Santa Marta na jornada 16.

Já o Macedo continua de lanterna na mão, é último classificado, com cinco pontos e joga no terreno do São Martinho na próxima jornada.

Foto de F.C. Tirsense