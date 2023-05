Macedo vai a votos e João Saraiva não avança para a recandidatura

O presidente do C.A. Macedo de Cavaleiros, João Saraiva, não vai avançar com a recandidatura às eleições agendadas para o dia 19 de Maio.

Na liderança do clube há dois anos, Saraiva diz que “é altura de fechar um ciclo” e “trazer gente nova” para o clube. “O clube precisa de se renovar. Estes dois anos foram desgastantes. Não me recandidato porque entendo que é hora de virar a página e também por questões pessoais e profissionais. É algo que exige muito a quem está no cargo de presidente”, acrescentou.

Saraiva liderou o Macedo no regresso aos nacionais, na temporada 2021/2022, terminando com a descida ao distrital, e esta última temporada na Divisão de Honra Pavimir. O presidente garante que sai “de consciência tranquila”, pois deu “o melhor num grande clube do distrital”.

No C.A. Macedo de Cavaleiros, João Saraiva já foi, director, director desportivo e vice-presidente, integrando o projecto de regresso ao futebol sénior, que em 2012 tinha sido extinto, e aos campeonatos nacionais.

O presidente dos macedenses ressalva o facto de quem lhe suceder encontrar “um clube estável financeiramente e sem dívidas” e agora dotado de boas infra-estruturas, com a recente construção do campo sintético junto ao relvado. Contudo, faltam “recursos humanos”, frisou.

Com João Saraiva o Macedo apostou no atletismo e ganhou notoriedade na modalidade. O clube é bicampeão nacional de corrida de montanha e tem na sua equipa o tricampeão nacional, Rui Muga, que juntamente com os colegas Carlos Lopes, Pedro Rodrigues e José Carvalho, vai representar Portugal no Campeonato de Corrida de Montanha na Áustria, no próximo mês de Junho.

Quanto às eleições do Macedo estão agendadas para o dia 19 de Maio, sendo que o prazo para a entra de listas termina no dia 17.