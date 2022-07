Macedo, Vila Flor SC, Cachão e Escola Arnaldo Pereira eliminados da Taça de Portugal de Futebol de Praia

Este sábado foi dia de Taça de Portuga de Futebol de Praia. Jogou-se a primeira eliminatória da competição com as quatro equipas da Associação de Futebol de Praia em competição a ficarem pelo caminho nesta primeira ronda.

Em Chaves, Macedo perdeu, 14-3, com a formação flaviense e a Escola Arnaldo Pereira, que se estreou na modalidade, sofreu uma derrota por 14-1 com o Milho d´Oiro.

Já na Mealhada, o Vila Flor SC perdeu, 3-7, com o Caxinas e o G.D. Cachão ainda levou a eliminatória para o prolongamento, as acabou por perder, 6-7, com o Macieirense.

Na segunda ronda da Taça de Portugal de Futebol de Praia, que já conta com os clubes da Divisão de Elite, vai marcar presença apenas o G.D. Macedense, que garantiu o acesso directo depois de ter ficado isento da primeira fase da competição