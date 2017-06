Macedo volta a sagrar-se campeão em juniores 13 anos depois

A formação B do Macedo arrecadou o título distrital de juniores na última a jornada do campeonato, realizada na passada quarta-feira.

Os comandados de Quintino Angélico venceram o Cachão por 2-1 mas estiveram que esperar pela confirmação do empate a três bolas do Vinhais no reduto do Mirandela para festejar.

É que as duas equipas estavam corrida ao título e o Macedo dependia de uma vitória e de um empate ou derrota do Vinhais. Assim aconteceu.

Este é um título que se reveste de especial importância para os macedenses, que há 13 anos não conquistavam um título em juniores e a consequente participação no nacional.