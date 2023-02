Mãe d´Água, Escola Crescer "C" e Vale do Conde "A" com passaporte para a fase de apuramento de campeão em infantis

Objectivo garantido. A formação A do F.C. Mãe D´Água garantiu, este sábado, a presença na fase de apuramento de campeão do Campeonato Distrital de Infantis., após o triunfo por 0-2 frente ao G.D. Bragança, em jogo da jornada 15 da série B.

“O objectivo está concretizado. Na próxima fase é pensar jogo a jogo. Na fase de campeão vamos defrontar equipas da nossa série e da outra. Os jogos vão ser mais renhidos”, disse Daniel Romeo, técnico da jovem equipa de Bragança.

A formação A de infantis do F.C. Mãe d´Água lidera em todas as frentes, tem o melhor ataque, 108 golos marcados, e a melhor defesa, ainda não sofre qualquer jogo. Números motivadores, mas não são o mais importante. “Os números são irrelevantes. É a consequência do que lhe incutimos. Primeiro os valores e depois os resultados. Os resultados são bons, fruto do trabalho e mérito deles. São miúdos que se esforçam, dedicam e querem aprender. Quando assim é torna-se mais fácil”.

Na equipa, a maioria dos jovens jogadores é infantil de segundo ano, um facto que faz a diferença nas dinâmicas do grupo. “Um ano já é significativo, pois os de primeiro ano vêm dos benjamins, num escalão onde praticam futebol 7”, referiu.

Daniel Romeo treina um grupo de pequenos atletas dedicados e com gosto pelo treino. “Parecem seniores e profissionais”, afirmou, face à forma como se dedicam e encaram o futebol. “Treinam dois dias por semana, uma hora e meia em cada treino, em condições que não são as melhores. À segunda, por exemplo, treinam no mesmo espaço quatro escalões, um quarto do campo para cada escalão. É a realidade que temos e dentro das dificuldades temos de fazer valer o trabalho o foco e a dedicação”, acrescentou o técnico.

Daniel Romeo é psicólogo de formação e há dois anos que trabalha na formação de atletas no F.C. Mãe d Água. Na época passada, o treinador orientou a formação B de infantis que venceu a Taça de Encerramento.

Conta com um passado no futebol como jogador, mas curto, pois a paixão pelo treino chegou cedo. “A partir dos 15 anos surgiu o interesse pelo treino e chegava a questionar os treinadores sobre o porquê de terminados exercícios e surgiu aí a verdadeira paixão pelo treino. Entretanto, fui para a dificuldade. Numa fase inicial ainda consegui conciliar com o futebol, mas depois optei apenas pela parte académica”.

Treinar crianças é “uma responsabilidade muito grande”, pois é nestas idades que lhes são “incutidos valores que os ajudam a formar mentalidades e personalidades”.

Ao Mãe d´Água resta agora cumprir calendário e concretizar o objectivo de terminar o campeonato invicto. Nas três jornadas que restam para terminar a competição, os tricolores defrontam a Escola Crescer A, no dia 5 de Março, folgam na 17ª jornada, e fecham a primeira fase em Macedo de Cavaleiros.

No grupo A, Escola Crescer B também já garantiu a qualificação para a fase de apuramento de campeão, após o triunfo expressivo por 18-0 com o FC Mãe d´Água B.

No grupo B, o Vale do Conde A também tem presença assegurada na segunda fase de apuramento de campeão. A equipa mirandelense venceu, este sábado, o Mirandela A por 3-7.

Foto de FCMA