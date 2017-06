Magno e Santarém vencem em Águeda

Vitória ainda para Rúben Santarém em juvenis e medalha de prata para Guilherme Gonçalves na mesma categoria. Em iniciados, Francisco Sarmento foi quarto e Francisco Assunção quinto classificado.

No sector feminino, Ana Magno alcançou o segundo lugar em benjamins, depois de ter vencido, no sábado o I Encontro Regional de XCC Juvenil em Macedo de Cavaleiros na sua categoria.

Por equipas, a Vinhais Extreme regressou à liderança do Circuito Norte Jovem.

Em XCO, Gonçalo Beato ficou na 23ª posição na quarta prova da Taça de Portugal, realizada no Jamor, e Digo Silva foi 27º.

No domingo, a Vinhais Extreme recebe o quinto Inter-Regional, Zona A.