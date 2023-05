Mais de 1800 na II Meia Maratona das Cantarinhas de Bragança com Rui Muga e Carla Martinho a repetirem o triunfo da primeira edição

Apesar de só estarem realizadas duas edições, a Meia Maratona das Cantarinhas parece estar consolidada, até porque tem origem na antiga Milha e Corrida, e com margem para crescer. 1872 inscrições foi o número registado pelo Ginásio Clube de Bragança, que organiza a prova, superando de longo os cerca de 1500 do ano passado. Mas, já lá vamos.

O nível competitivo estava elevadíssimo, não estivessem em prova nomes como Rui Teixeira (Sporting CP), Rui Muga (CAMAC), Ricardo Dias (Clube de Atletismo Olímpico Vianense), embaixador desta edição, e António Moreira (Prime Running Club).

Rui Muga, tricampeão nacional de Corrida de Montanha, voltou a inscrever o seu nome na galeria de campeões e venceu pelo segundo ano consecutivo, com o tempo de 01h06m54s.

O atleta natural de Mogadouro seguiu sempre no grupo dianteiro, onde estava Rui Teixeira e João Almeida, segundo classificado, e foi com este que discutiu os últimos cinco quilómetros. Muga acabou por ser mais veloz e cortou a meta isolado.

No sector feminino, Carla Martinho também repetiu o triunfo de 2022. A atleta do Recreativo Desportivo de Águeda concluiu os 21 quilómetros em 01h16m42s, seguida de Tânia Fernandes (CAMC) que terminou na segunda posição.

Na corrida dos 10 quilómetros, Marcelo Gonçalves (GDR Granja-Trutas do Mau) venceu em masculinos e Andreia Santos (CD Feirense) em femininos.

Na distância de 5 quilómetros, Rui Cortinhas (GC Bragança) e Elisa Vara (CD Zamora Corre – Adarsa) foram os vencedores.

Na corrida adaptada, em Cadeira de Rodas, Eduardo Bacalhau, atleta paralímpico, terminou na primeira posição.

Na Meia Maratona das Cantarinhas houve espaço também para as corridas jovens e uma caminhada.

Muga continua a coleccionar vitórias

O atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros é, sem qualquer sombra de dúvida, a referência factual do atletismo no distrito de Bragança. Isso ficou mais uma vez provado este domingo pela vitória, a segunda consecutiva, na Meia Maratona das Cantarinhas e a forma como foi aplaudido no final.

Rui Muga cortou a meta isolado, com o tempo de 01h06m54s, depois de 21 quilómetros competitivos e forte concorrência. “Este ano o nível competitivo esteve melhor que o ano passado. Formamos um lote de cinco atletas a resguardar-nos um pouco até ao quilómetro 16 e, a partir daí, eu e o João Almeida conseguimos tomar a frente da corrida. Na Avenida João da Cruz há uma subida e decidi atacar. Depois, foi sofrer até ao final”.

A II Meia Maratona das Cantarinhas contou com mais de 1800 atletas, nas várias categorias, números que superaram a edição de 2022, e que merecem o destaque de Muga. “Estes números surpreendem mais as pessoas que como eu, que comecei em 2006, lembram-se de o Ginásio Clube de Bragança ir numa pequena carrinha de nove lugares a várias privas. Por aqui praticamente não havia atletas, muito menos atletas jovens. Agora, o Ginásio leva autocarros com crianças, jovens e atletas mais velhos. O desporto tem de ser assim”.

Muga já pensa no Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha. O atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros vai representar Portugal, juntamente com os colegas de equipa Carlos Lopes, José Carvalho e Pedro Rodrigues, na Áustria, de 6 a 10 de Junho deste ano.

Bragança é talismã para Carla Martinho

No sector feminino, Carla Martinho mostrou, mais uma vez, que está num bom momento de forma e que os ares do nordeste transmontano sopram a seu favor. Diríamos mesmo que Bragança dá sorte à atleta do Recreativo Desportivo de Águeda. É que venceu a Meia Maratona das Cantarinhas pelo segundo ano consecutivo, depois de já ter conquistado o primeiro lugar na São Silvestre de Mogadouro. “Eu sou feliz na zona de Bragança, duas aqui, em Bragança, e uma São Silvestre, em Mogadouro, com três vitórias só posso estar feliz. Espero voltar para o ano”, afirmou.

Carla Martinho mostrou-se surpreendida com a elevada quantidade de atletas, sobretudo nas corridas jovens. “Surpreende-me pela positiva, pois quer dizer que o interior do país, neste caso Trás-os-Montes, está em grande na modalidade. O mais importante é ver esta quantidade de miúdos. Parabéns a quem consegue trazer estes miúdos para o atletismo, tirando-os do computador”, concluiu.

Meia Maratona das Cantarinhas regressa em 2024 com a fasquia elevada

O Ginásio Clube de Bragança não tem dúvidas de que a Meia Maratona é já a prova de referência no distrito e a sua continuidade está garantida. O evento, que resulta da proposta do Orçamento Participativo, conta com o forte apoio do município. Aliás, o presidente, Hernâni Dias, não tem dúvidas de que é uma aposta ganha. “Este é um projecto em que o Ginásio Clube de Bragança e o Município estão empenhadíssimos. Ver cada vez mais gente nesta prova o que é uma posta ganha quando se incentiva as pessoas para a prática de desporto. É importantíssimo ver a quantidade de crianças a participarem. É um número impressionante e ficamos muito satisfeitos e orgulhosos”.

E depois de uma edição com mais de 1800 participantes, Adélia Melgo, presidente do Ginásio Clube de Bragança, confessa que a fasquia para 2024 “está elevada”. “Não sei como vai ser no próximo ano. Se já esta edição deu um trabalho enorme, imaginamos que em 2024 terá de ser assim e muito mais. Mas, não queremos baixar o nível. Queremos continuar a receber bem e ter algo estrondoso que anime a nossa população”.

No que diz respeito às corridas jovens, de benjamins a juvenis, participaram cerca de 700 crianças e jovens, sendo que mais de 500 eram do escalão de benjamins, reflectindo o trabalho de promoção realizado pelo Ginásio Clube de Bragança junto das escolas.