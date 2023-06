Mantorras reforça ataque do Macedo

Tiago Mendes “Mantorras” vai voltar a vestir a camisola do C.A. Macedo de Cavaleiros, segundo fonte próxima do jogador. O melhor marcador da Divisão de Honra da A.F. Bragança na temporada passada, com 21 golos, ao serviço do Argozelo, é uma contratação de peso para o ataque da equipa que vai ser treinada por Nuno Fernandes.

“Mantorras” junta-se ao guarda-redes Bruno Rato (ex-Rebordelo), aos centrais Lauro (ex-Argozelo) e Edra (ex-Moncorvo), e ao médio João Quintã (ex-Rebordelo) no lote de reforços para a nova época.

O goleador é uma das referências do futebol distrital e já representou o Palmeiras FC, Terras de Bouro, Argozelo, Macedo e Grupo Desportivo de Bragança.

Foto de Diogo Pinto