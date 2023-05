Manuel Rodrigues “Pik” avança para as eleições do F.C. Vinhais

O F.C. Vinhais vai a votos no dia 28 de Maio e Manuel Rodrigues, conhecido no futebol por Pik, vai avançar para as eleições.

O antigo jogador e treinador do F.C. Vinhais lidera a única lista a sufrágio e deverá suceder a Carlos Afonso, que não apresentou a recandidatura.

Pik é uma cara bem conhecida do futebol distrital. Como jogador representou clubes como F.C. Vinhais, G.D. Bragança, Feirense e G.D. Chaves. No papel de treinador, fez um brilharete com a formação de juvenis do Montes de Vinhais, agora integrado no F.C. Vinhais, ao conquistar o título distrital e orientou o plantel sénior dos vinhaenses em 2019.