Maratona de Futsal de Bragança regressa no próximo fim-de-semana ao Municipal Arnaldo Pereira

No próximo fim-de-semana todos os caminhos vão dar a Bragança. A Maratona de Futsal está de regresso e a décima edição promete um grande espectáculo de futsal.

Estão programadas 24 horas “non stop” com 31 jogos, 16 equipas, um total de 192 jogadores. São várias as equipas candidatas à vitória. “As equipas nunca vêm só para participar. Há quatro ou cinco equipas que já assumiram a sua intenção de ganhar, o que significa que contam com nomes conhecidos do futsal. Não é fácil revelarem já os nomes, pois os jogadores ainda estão em competição”, referiu Rui Brás, presidente da Associação Amigos de Futsal de Bragança (AAFB).

As inscrições para a X Maratona de Futsal esgotaram em menos de 24 horas o que para Rui Brás reflecte a qualidade da competição. “É sinal que as equipas confiam em nós, que confiam na nossa organização e que a Maratona de Bragança já tem algum prestígio. Em menos de 24 horas as inscrições esgotaram”.

O presidente da AAFB acredita que as bancadas do Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira vão ter lotação esgotada. “As expectativas são sempre boas. Queremos aumentar a qualidade da maratona e aumentar o número de pessoas nas bancadas. Podem contar com grandes jogos de futsal”.

A Maratona de Futsal de Bragança, marcada para sábado (dia 17) e domingo (18), no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, também é solidária e este ano a organização vai apoiar a Cruz Vermelha Portuguesa a quem vai doar parte da receita da bilheteira e ajudar na angariação de bens alimentares. Quanto ao prémio monetário é de 3200 euros no total.

O sorteio está marcado para quinta-feira, dia 15, às 21h00, no auditório da União de Freguesias da Sé Santa Maria e Meixedo.