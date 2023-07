É oficial! Marco Móbil é treinador do F.C. Vinhais para a temporada 2023/2024. Manuel Rodrigues “Pik”, presidente do clube, confirmou ao Nordeste a contratação do técnico de 43 anos.

“É um treinador versátil, jovem e ideias novas. Achámos que o Marco Móbil é o treinador ideal para orientar o plantel que será bastante jovem”, disse.

O líder dos vinhaenses está confiante e acredita que Móbil vai realizar um bom trabalho. O objectivo “é ficar nos lugares cimeiros de fazer o melhor possível”. “Sabemos que a época não será fácil mas penso que vamos fazer uma boa época”.

Pik deixou ainda uma palavra de agradecimento a Carlos Garcia, que treinou o F.C. Vinhais na época passada. “Quero deixar uma palavra de apreço e agradecimento ao mister Garcia por tudo que deu ao clube”.

Marco Móbil assinou por três temporadas e regressa ao futebol sénior, depois de se ter sagrado campeão distrital de iniciados na Escola Crescer.

O antigo jogador do G.D. Bragança já orientou o Argozelo (2016/2017) e o GDB no Campeonato de Portugal em 2020/2021.