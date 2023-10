Maria João Pires sagrou-se campeã mundial de Powerlifting

Maria Pires foi representar Portugal e alcançou o título Mundial de Powerlifting, na segunda-feira, em Kiskunfélegyháza, na Hungria. A mirandelense levantou 122,5 kg no peso morto, 112,5kg no agachamento e 45 kg no supino, totalizando 280kg.

Maria João Pires gostou da prestação que apresentou. “Considero que a prestação no mundial foi boa, a nível pessoal ultrapassei-me. Correu tudo bem, fiquei muito contente sobretudo por representar Portugal e o Powerlifting”.

No entanto, a atleta lamentou os levantamentos de peso inválidos. “No supino e no peso morto tive levantamentos inválidos, devido a erros técnicos, que diminuíram o total que pretendia”.

Maria João Pires ambiciona atingir a marca total de 300kg já na próxima prova. “Pretendo atingir a marca dos 300kg na próxima prova, que vai ser a nível nacional e melhorar a minha técnica em todos os exercícios”.

Em relação à prestação anterior, no Lisbon Open Strong, a jovem atleta bateu os recordes de levantamento de pesos registados no agachamento e no peso morto, que eram de 102.5kg e 120kg, respectivamente.