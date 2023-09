Maria João Pires vai representar Portugal no Mundial de Powerlifting

Com apenas 16 anos, Maria João Pires, vai envergar as cores nacionais no Mundial de Powerlifting. Trata-se de uma modalidade, pouco vulgar em Portugal, que consiste no levantamento de pesos e compreende três exercícios: Agachamento, Supino e Peso Morto. O objectivo passa por levantar o máximo de peso possível, em três tentativas, sendo que a marca de peso da terceira tentativa é a que conta para a classificação.

É o primeiro ano da atleta mirandelense no Powerlifting. Maria João Pires sempre praticou musculação e antes do levantamento de pesos passou pelo kickboxing e basquetebol. Iniciou-se na actividade física, por influência do irmão que estudou desporto.

A primeira competição no mundo do Powerlifting surgiu em Julho, no Lisbon Open Strong, após quatro meses de preparação. A jovem atleta arrecadou o primeiro lugar na categoria P2 de 75kg, de 16 a 18 anos. Maria João Pires pesou-se com 71.20kg e conseguiu levantar 120kg no peso morto, 102.5kg no agachamento e no supino 45kg. “O resultado superou as minhas expectativas, não estava à espera”, sublinhou.

O treino e os cuidados alimentares são uma prioridade para a atleta de Mirandela. “Sigo um plano de alimentação, já o seguia antes da competição. Tudo o que se faz fora do treino tem influência”.

Maria João Pires vai representar a Selecção Nacional, dia 9 de outubro, no Mundial de Powerlifting, na Hungria. “Em relação à primeira prova, estou mais nervosa. Não quero colocar as expectativas muito altas, mas estou confiante que vai correr bem”.

A modalidade ainda não tem o devido reconhecimento em Portugal. “Ainda não é um desporto grande a nível nacional, a maior parte dos atletas são dos Estados Unidos e da França”, lamentou Maria João Pires.

O Powerlifting, em Portugal, não tem muitos apoios. A atleta teve de criar uma campanha de angariação de fundos, para se aventurar mundialmente no levantamento de pesos. “Não consegui obter nenhum apoio governamental, estou a tentar com o Município de Mirandela, mas tem sido complicado”.

Portugal tem duas federações de Powerlifting, a GPC (Global Powerlifting Committee) Portugal e a Liga Pro. “Há muitos atletas, de todas as idades, se houvesse só uma só federação iria existir maior fraternidade”, referiu a mirandelense.

A atleta trasmontana faz parte da federação GPC Portugal e é a única no distrito de Bragança a praticar Powerlifting.