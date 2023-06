Mariana Santa Comba conquista título nacional em pares sub-19

A mesatenista do CTM Mirandela fez dupla com Patrícia Santos, atleta do Sporting CP, e sagrou-se campeã nacional de ténis de mesa em pares femininos sub-19, no Campeonato Nacional de Pares Jovens que decorre no Pavilhão de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, que se realizou no sábado e domingo.

Na final, a mirandelense e a sportinguista derrotaram as colegas de equipa Joana Pinto (CTM Mirandela) e Juliana Silva (Sporting CP).

Mariana Santa Comba somou ainda o terceiro lugar em pares mistos ao lado de Silas Monteiro (AR Novelense).

No Campeonato Nacional de Pares Jovens, o CTM Mirandela somou ainda uma medalha de prata em sub-15 femininos através de Joana Pinto.

Em sub-13 pares femininos, o emblema de Mirandela conquistou medalha de bronze com a dupla Mariana Santos/Inês Calixto. Em masculinos, Rodrigo Nunes arrecadou prata ao lado de Rodrigo Vilhena (AD Galomar).

Foto de CTM Mirandela