Mário Freitas rejeita propostas para jogar fora do país e avança para a 11.ª época na A.D. Fundão

Mário Freitas, jogador natural de Mogadouro, vai continuar a representar a Associação Desportiva do Fundão na temporada 2023/2024, apesar das propostas para rumar a outras paragens, inclusive de clubes estrangeiros.

O ala, de 33 anos, já tinha renovado até 2024 no ano passado e avança para a 11.ª temporada no clube das Beiras. “Vou continuar, apesar de algumas abordagens, mais do estrangeiro. Sinto-me bem, sinto-me feliz e vou continuar”, afirmou o internacional português.

Freitas é um dos pilares da AD Fundão, é capitão de equipa, e quer continuar a fazer a diferença num clube onde diz estar “de alma e coração”. “Acima de tudo estabilidade e o facto de ser um clube que é uma referência no futsal português. Continuo a acreditar no projecto e que podemos fazer coisas boas e cada vez melhores”, acrescentou o jogador.

A AD Fundão chegou aos quartos-de-final da Liga Placard, em que perdeu com o SC Braga, depois do sétimo lugar conseguido na fase regular. Para Freitas foi uma época aquém das expectativas e bastante “atípica”. “Tivemos muitas dificuldades. Acabamos por melhorar na recta final o que nos permitiu estar nos play-off. O objectivo é fazer melhor na próxima época”.

O internacional português chegou ao clube beirão em 2011/2012 por empréstimo do Sporting CP. Em 2015/2016 transferiu-se para o Benfica. Com a camisola dos encarnados realizou duas épocas antes de se mudar em definitivo para a AD Fundão.

Na época passada, Mário Freitas realizou 27 jogos e apontou 10 golos.

Foto de Facebook Mário Freitas