Mariz vence quarta etapa do Open Regional de XCM

Jorge Mariz continua a somar vitórias. Depois do triunfo no Monção e Melgaço Granfondo by Trek 2023 em Elites masculinos, o brigantino subiu ao lugar mais alto do pódio desta vez na vertente de BTT.

O atleta da Penacova/CEG/Touch venceu, este domingo, o BTT Azibo, Em Macedo de Cavaleiros, a quarta etapa do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança. Mariz terminou os 56 quilómetros de prova em 02h11m39s.

Mariz andou sempre na liderança da prova, juntamente com Ovídio Linhas (Velo Clube de Bragança), segundo classificado, discutindo a primeira posição até cortar a meta. “A parte mais dura do percurso era no início e comecei a fazer uma selecção. Eu e o Ovídio viemos sempre numa fuga e cruzámos a meta juntos. A nível de percurso foi incrível, o percurso na Albufeira do Azibo é muito bonito”, referiu o betetista.

Já Flávio Cipriano (5300 Bikeshop/Teamgiant), que tinha vencido a terceira prova do Open, em Carrazeda de Ansiães, terminou na terceira posição.

Participam 170 betetistas, um número que superou as expectativas da organização. “Acho que a prova superou as expectativas. Muito honestamente eu pensava que íamos ter menos participantes, reflexo de tido o que se está a passar a nível competitivo no nosso distrito”, explicou Tiago Neto, presidente do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros.

Na meia-maratona, de 37 quilómetros, Miguel Morais (Valpaços Aventura Bike) venceu à geral com o tempo de 01:37m54s.

No sector feminino, Sílvia Costa do CTM Vila Pouca de Aguiar venceu com o tempo de 02h04m37s.

O Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança segue para Vila Flor. A quinta prova do calendário está marcada para o dia 8 de Outubro.