Martim Quitério continua a somar vitórias

Depois do triunfo, em Amares, no passado sábado, no 20.º Prémio Ciclismo de Rendufe, Martim Quitério voltou a cortar meta, esta terça-feira, na primeira posição.

O jovem ciclista do C.C. Mirandela venceu o 46.º Circuito Santa Marta de Portuzêlo, em Viana do Castelo, na categoria de infantis.

Martim Quitério percorreu o percurso de quatro quilómetros em sete minutos e nove segundos, superando a concorrência de Samuel Gomes (Landeiro/KTM/Matias & Araújo/Frulact) que ficou no segundo lugar e de Manuel Santos (Póvoa Cycling Academy/CDC Navais) no terceiro posto.

O 46.º Circuito Santa Marta de Portuzêlo pontuou para o Campeonato do Minho de Ciclismo de Estrada.

No próximo dia 2 de Setembro, Martim Quitério participa no Prémio de Ciclismo de Fafe – Sala de Visitas do Minho.