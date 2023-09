Martim Quitério é sinónimo de vitórias

Martim Quitério continua a somar vitórias. O jovem ciclista, natural de Mirandela, subiu ao lugar mais alto do pódio em Fafe e Barcelos.

No sábado, Martim conseguiu a primeira posição no Prémio de Ciclismo Fafe – Sala de Visitas do Minho em Medelo. O atleta do C.C. Mirandela dominou a corrida em infantis masculinos, percorrendo as cinco voltas em 14 minutos e 19 segundos.

O Prémio de Ciclismo Fafe – Sala de Visitas do Minho organizado pela Associação de Ciclismo do Minho.

No dia seguinte, domingo, o mirandelense voltou a triunfar, desta feita no 37.º Prémio Cidade de Barcelos, com o tempo de 20 minutos e 38 segundos.

A próxima competição está marcada para o dia 17 de Setembro. Martim Quitério participa no Grande Prémio de Ciclismo de Rebordosa.

Fotos de Associação Ciclismo do Minho