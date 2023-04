Martim Quitério inicia temporada de estrada em Sangalhos

Depois do triunfo no BTT Swift Grom Race, no Porto, no dia 1 de Abril, na categoria de infantis, Martim Quitério voltou as atenções para as provas de estrada e iniciou a temporada este sábado em Sangalhos.

O jovem ciclista do Clube Ciclismo Mirandela participou no Encontro Inter-Regional de Escolas – Zona A.

O mirandelense ganhou a etapa em linha e foi 22º na prova de destreza. Tudo somado deu um 12º lugar na classificação geral da prova.

No Encontro Inter-Regional de Escolas, organizado pela Associação de Ciclismo da Beira Litoral, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, participaram 120 ciclistas, em representação de 15 equipas, nas categorias de pupilos, benjamins, iniciados, infantis e juvenis.

A próxima prova de Martim Quitério será em Barcelos no dia 23 deste mês. O mirandelense vai participar no 19º Grande Prémio ACR Roriz – Troféu Professor António Matias, um prova que faz parte do calendário do Campeonato do Minho de Estrada.

Foto de Inês Calvo