Martim Quitério no top 10 em Viana do Castelo

Martim Quitério participou este sábado no 24.º Prémio Viana do Castelo Fica no Coração, o Encontro Inter-Regional de Escolas de Ciclismo a pontuar para o Campeonato de Estrada da Associação de Ciclismo do Minho.

O ciclista do C.C. Mirandela somou o sétimo lugar em infantis, após o triunfo na etapa em linha e o sétimo posta na prova de destreza.

Organizado pela Associação de Ciclismo do Minho, Federação Portuguesa de Ciclismo, o 24.º Prémio Viana do Castelo Fica no Coração contou com cerca de uma centena de jovens ciclistas nos escalões de pupilos/benjamins, iniciados, infantis e juvenis.

No próximo dia 8 de Junho, Martim Quitério participa no 1º. Prémio João Almeida em A-Dos-Francos, a terra natal do ciclista português que terminou o Giro, em Itália, no terceiro lugar e com o triunfo na juventude. João Almeida é o segundo português a conquistar um lugar no pódio numa grande Volta, depois do terceiro lugar de Joaquim Agostinho no Tour de 1979 e do segundo na Volta a Espanha de 1974.