Martim Quitério segundo classificado em Almeirim

Martim Quitério alcançou um lugar no pódio no Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, realizado este-fim-de-semana, em Almeirim.

O atleta do Clube de Ciclismo de Mirandela conseguiu o segundo lugar no escalão de infantis, após a sétima posição na prova de destreza e o triunfo na prova em linha. Martim Quitério destacou-se de toda a concorrência e cortou a meta na primeira posição.

O mirandelense competiu naquele que é o maior Encontro de Escolas de Ciclismo do país. Participaram cerca de 800 jovens ciclistas, de todo o país, nas categorias de pupilos/benjamins, iniciados, infantis e juvenis.

O encontro, promovido pela Federação Portuguesa de Ciclismo, arrancou no sábado com as provas de destreza e contrarrelógio, tanto em estrada como em BTT, e no domingo seguiu com provas de destreza e em linha, também nas duas vertentes do ciclismo.

Para Martim Quitério segue-se a participação no 32.º Prémio Ciclismo Silva & Vinha ADRAP, em Penafiel, no próximo domingo, dia 16 de Julho.

Foto de FPC