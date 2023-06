Martim Quitério sobe ao pódio no Prémio João Almeida

Martim Quitério, jovem ciclista do C.C. Mirandela, participou esta quinta-feira no 1.º Prémio João Almeida em A dos Francos, no concelho de Caldas da Rainha.

Foi uma prova muito concorrida, pois homenageava o nome maior do ciclismo português da actualidade.

João Almeida é natural de A dos Francos e esteve presente na prova onde foi o centro das atenções. O terceiro classificado no Giro, em Itália, não teve mãos a medir para dar autógrafos e foi muito solicitado para fotografias.

O ciclista da UAE Team Emirates acompanhou de perto a prestação dos mais de 400 jovens ciclistas. No escalão de infantis, Martim Quitério voltou a somar um pódio. O mirandelense terminou no segundo posto da classificação geral, depois do oitavo lugar na prova de destreza e o segundo na prova em linha.

De A dos Francos, Martim Quitério segue para a Lousa onde o sábado, dia 10 de Junho, participa no 10.º Prémio da Freguesia da Lousa.

A primeira edição do Prémio João Almeida contou com 440 ciclistas em representação de 33 clubes de todo o país.