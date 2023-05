Martim Quitério soma oitavo lugar em Vila Real

Cerca de 300 jovens betetistas participaram, no domingo, no 7º Encontro Inter-Regional de Escolas de Ciclismo de BTT.

O Clube Ciclismo de Mirandela fez-se representar por Martim Quitério no escalão de infantis. O mirandelense terminou no oitavo lugar, depois da vitória alcançada no Encontro Regional de Escolas de Estrada em Oiã, no dia 25 de Abril.

O 7º Encontro Inter-Regional BTT contou com cerca de 300 jovens betetistas em representação de 40 escolas de ciclismo. Foi organizado pela Escola Bila Bikers e a Associação de Ciclismo de Vila Real.

Para Martim Quitério segue-se o Inter-Regional de Viana do Castelo, no próximo dia 27 de Maio.