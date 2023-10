Martim Quitério termina Regional de Escolas Zona A cem por cento vitorioso

Doze provas e outras tantas vitórias são os números de Martim Quitério no Encontros Regionais de Escolas da Zona A. A competição terminou esta quinta-feira, em Cantanhede, com mais um triunfo do jovem ciclista do C.C. Mirandela.

Martim Quitério subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria de infantis no 4.º Circuito Ciclismo Jovem/Encontro Regional de Escolas.

O mirandelense venceu todas as provas em linha da zona A e finaliza a época na vertente de estrada a vencer, algo já normal para a jovem promessa do ciclismo.

O próximo desafio de Martim Quitério são as provas de pista no velódromo já no Inverno deste ano.

O ciclista foi galardoado, no passado sábado, na Gala Prémios Nordeste Desporto, da Rádio Brigantia e Jornal Nordeste, realizada em Miranda do Douro, com um troféu de Mérito Desportivo.