Martim Quitério vence 2.º Prémio Cândido Barbosa

Foi com muita chuva que o 2.º Prémio Cândido Barbosa, realizado este domingo, em Rebordosa, foi para a estrada nos escalões de benjamins, pupilos, iniciados, infantis, cadetes e juvenis.

A prova presta homenagem ao antigo ciclista profissional, que tem um palmarés assinalável, conhecido como o “foguete de Rebordosa”.

Martim Quitério, jovem ciclista do C.C. Mirandela, somou mais um triunfo ao cortar a meta na primeira posição em infantis.

A competição contou com as provas de destreza para benjamins, pupilos, iniciados e infantis, e com circuitos de 6.4km para os infantis, 4.8km para os iniciados e 16km para os juvenis e cadetes femininas.

O 2.º Prémio Cândido Barbosa foi organizado pela Academia de Ciclismo de Paredes e Associação de Ciclismo do Porto.

Para Martim Quitério segue-se o 10.º Grande Prémio Memorial aos Ciclistas de S. João de Ver, no próximo sábado, dia 23 de Setembro.