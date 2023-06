Martim Quitério vence prova em linha na Trofa

Martim Quitério destacou-se, este domingo, no Circuito de Ciclismo Cidade da Trofa. O ciclista do CC Mirandela venceu aprova em linha no escalão de infantis e foi 11.º na prova de destreza. Contas feitas às duas prestações resultou num quarto lugar na classificação geral.

O Circuito de Ciclismo Cidade da Trofa somou a sétima edição e foi organizado pela Associação de Ciclismo do Porto, União de Ciclismo da Trofa e município local.

Foi a terceira prova de Martim Quitério no espaço de dez dias, depois do segundo lugar conseguido, no dia 8, no 1.º Prémio João Almeida em A dos Francos, e a vitória no 10.º Prémio Freguesia da Lousa, no dia 10.

Segue-se o Encontro Nacional de Escolas em Almeirim, nos dias 8 e 9 de Julho, que vai reunir cerca de mil jovens ciclistas de do o país nas categorias de benjamins, pupilos, iniciados, infantis e juvenis.