Martim Quitério vence Troféu Cidade de Alcobaça

Depois de ter vencido, o Circuito de Santa Marta de Portuzêlo, em Viana do Castelo, Martim Quitério voltou a subir ao lugar mais alto do pódio.

O ciclista mirandelense venceu, este domingo, o 1.º Troféu Cidade de Alcobaça na categoria de infantis, depois do terceiro lugar na prova de destreza e o primeiro na prova em linha.

O 1.º Troféu Cidade de Alcobaça, organizado pelo Clube de Ciclismo de Alcobaça e a Associação de Ciclismo de Santarém, substituiu o Circuito de São Bernardo, considerado uma das melhores provas pós-Volta a Portugal.

No próximo dia 2 de Setembro, Martim Quitério participa no Prémio de Ciclismo de Fafe – Sala de Visitas do Minho.