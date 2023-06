Martim Vaz e Carlos Almeida vencem prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade

Martim Vaz, piloto da Motocruzeiro Racing Academy, continua de pedra e cal na liderança do Campeonato Nacional de Minivelocidade na classe de Minimotos 4.2.

O jovem piloto venceu, no domingo, a terceira etapa da competição, realizada no Kartódromo de Santo André.

Martim Vaz é líder na classificação geral com 75 pontos, seguido da colega de equipa Sofia Almeida na segunda posição, depois do segundo lugar conquistado no passado fim-de-semana.

Quanto a Guilherme Pires conseguiu o terceiro posto, a mesma posição que ocupa no somatório das três provas.

Em IMR 90, Martim Vaz terminou na terceira posição e Carlos Almeida fez P5. Almeida que brilhou em Open 110 Auto ao subir ao lugar mais alto do pódio. Quanto a Afonso Henriques terminou em P4 na classe Open 110.

O Campeonato Nacional de Minivelocidade segue para Braga, no dia 10 de Setembro.