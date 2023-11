Médico condenado por violar utentes suspenso de exercer funções com mulheres

Mediante a condenação, o Ministério Público pediu ao juiz que fosse alterada a medida de coacção do médico, de termo de identidade e residência, para suspensão de funções de radiologia com mulheres imediata. Os advogados tiveram cinco dias para se pronunciarem e o juiz já fez saber a decisão, esta segunda-feira. O juiz considerou que “a medida requerida pelo Ministério Público é legal e abstractamente aplicável ao caso” e “é necessária”, pois, mantendo-se Telmo Moreno em funções como médico radiologista “o risco de repetição de tais condutas é elevado”. A decisão vai ser enviada ao Hospital Privado de Bragança, onde o médico trabalha, à Ordem dos Médicos e à Administração Regional de Saúde do Norte. A medida aplica-se no imediato, no entanto, o advogado de defesa de Telmo Moreno pode recorrer ao Tribunal de Relação, de Guimarães. O médico foi condenado a 8 de Novembro. Os factos aconteceram em 2020 e 2021 na clínica do qual era proprietário e foi comprada pelo Hospital Privado de Bragança.