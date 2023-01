Meeting de atletismo e Fase Final do KM Jovem Nacional destacam-se no calendário da Associação de Atletismo de Bragança

Pela primeira vez, a AAB organiza um Campeonato Distrital de Trail que, segundo Rodolfo Moreno, presidente da associação, “apura directamente os atletas para o campeonato da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP)”.

A prova distrital será composta por três etapas e, para já, só uma está confirmada. “Uma está garantida. O Ansiães Douro Trail, em Carrazeda de Ansiães, no dia 9 de Outubro. As outras duas ainda estão a ser negociadas”.

Para este ano está programado um “Meeting de Atletismo”, no dia 24 de Junho, em Bragança, no âmbito do aniversário da AAB. “É uma prova de pista, de cariz distrital e aberta a todas os escalões”, avançou Rodolfo Moreno.

O Campeonato Distrital de Corrida de Montanha conta, este ano, com cinco provas. A primeira, o Trail Serra de Passos, realizou-se no dia 13 de Novembro, em Mirandela, e a segunda está marcada para este mês, no dia 29, o IV Trail da Lombada, no concelho de Bragança. O evento regressa após a paragem, devido à pandemia. Segue-se o Trail dos Diabos em Vinhais, no dia 26 de Fevereiro, o KM Vertical em Alfândega da Fé, no dia 12 de Março, e o Trail Arribas do Douro em Sendim.

Também o Campeonato Distrital de Estrada já cumpriu a primeira jornada com a Corrida São Silvestre realizada em Mirandela, no passado dia 17 de Dezembro. A competição prossegue com a Corrida à Geada no próximo sábado, em Vinhais, e a Corrida do Foral, também em Vinhais, no dia 21 de Maio.

E neste novo ano tudo aponta para a realização de um evento de cariz nacional no distrito, a fase final do KM Jovem. “Há um município interessado em receber esta competição. É uma prova que já se realizou no nosso distrito, foi em Macedo de Cavaleiros, em 2018”.

Os atletas mais jovens são também uma das preocupações da Associação de Atletismo de Bragança. Rodolfo Moreno destaca a filiação da Escola Municipal de Atletismo de Mogadouro. “Para potenciar e captar atletas mais novos temos a recente filiação da Escola Municipal de Mogadouro. Está em processo de filiação de atletas e esperamos que chegue aos 100 jovens atletas. Também a Associação Recreativa Alfandeguense entrou em contacto com a associação para iniciar a actividade com os atletas mais novos”, acrescentou o presidente.

Além da Escola Municipal de Atletismo de Mogadouro também o Grupo Desportivo Mirandês avançou para a filiação na AAB.

Actualmente, na AAB, há dez clubes associados e pode aumentar para 11, pois, segundo Rodolfo Moreno, o Clube Amador Mirandelense (CAMIR) vai reactivar a secção de atletismo.

A associação fechou 2022 com 158 filiações individuais e para a época 2022/2023 já soma 148 atletas federados.

A nível nacional, a Federação Portuguesa de Atletismo fechou 2022 com um total de 20 403 atletas, ficando o registo de clubes filiados em 626 clubes. Um recorde de filiações individuais, superando em quase 1000 registos relativamente ao anterior recorde de 19 439 filiados em 2019.