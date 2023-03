Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé quer tornar-se uma prova amiga do ambiente

A Meia-Maratona da Cereja de Alfândega da Fé, prova já com tradição no calendário distrital, vai trazer ao nordeste transmontano cerca de 300 atletas.

Na edição deste ano destaca-se o regresso das corridas jovens. “Vamos voltar a ter provas para as camadas jovens para voltarmos a fazer a festa do atletismo”, destacou Rui Gonçalves da organização.

O evento quer assumir-se como uma prova sustentável e amiga do ambiente. Por isso, a organização, a cargo da Associação Recreativa Alfandeguense (ARA) e do Município de Alfândega da Fé, pretende substituir as garrafas de água de plástico por uma matéria biodegradável e haverá recolha de resíduos. “Estamos integrados na Bio-Região do Baixo Sabor e temos todo o interesse em promover o território e a sustentabilidade. Vamos implementar algumas medidas em questões ecológicas, por exemplo na questão das garrafas de água, recolha de resíduos e promoção do evento”, explicou.

Os atletas vão ter pela frente uma corrida de 21 quilómetros e também há opção do percurso de 10 quilómetros, ambos terão como cenário de fundo os pomares de cerejas.

Rui Gonçalves aponta para a participação de 300 atletas. “Estamos a prever 200 a 300 atletas naquilo que são as provas competitivas, meia-maratona e a corrida de 10 quilómetros, mais as crianças nas corridas jovens”.

As inscrições para a sexta edição da Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé já abriram. A prova, de etapa única, vai ditar os campeões distritais da meia maratona da Associação de Atletismo de Bragança. A Meia Maratona da Cereja faz parte do projecto Running Place Alfândega da Fé.

Rui Muga, em masculinos, e Lucinda Moreiras, em femininos, ambos atletas do C.A. Macedo de Cavaleiros, foram os vencedores da edição de 2022.

