Meia Maratona das Cantarinhas vai para a estrada no domingo conta com a campeã do mundo de corta-mato e passa os 1800 inscritos

Está superado o número de inscritos de 2022 na Meia Maratona das Cantarinhas. A prova vai para a segunda edição e este ano conta com 1860 participantes na caminhada, corridas jovens, distância de cinco, dez e 21 quilómetros.

Agendada para o próximo domingo, dia 14, a Meia Maratona das Cantarinhas, um evento do Ginásio Clube de Bragança, vai trazer a Bragança nomes sonantes do panorama nacional do atletismo. Rui Muga (CAMC), tricampeão nacional de corrida de montanha e vencedor da prova em 2022, Rui Teixeira (Sporting CP), Carla Martinho (RC Águeda) e Ricardo Dias, um dos embaixadores, são alguns dos atletas de referência que estão inscritos.

Mas, o destaque vai para Andreia Santos, atleta do Feirense, que em Abril sagrou-se campeã do Mundo em corta-mato, nos dez quilómetros, em Masters, na Polónia. A atleta portuguesa conquistou ainda medalha de ouro na prova de Cross (8 km) e de prata nos 3000 metros. “A prova já superou as nossas expectativas, pois em 2022 a fasquia ficou elevada e este ano achámos que seria difícil de superar. Temos mais de 1600 inscritos”, sublinhou Adélia Melgo, presidente do Ginásio Clube de Bragança.

Os números são ainda mais surpreendentes nas corridas jovens com cerca de 600 inscrições, sendo que 500 são no escalão de benjamins, reflectindo o trabalho de promoção realizado pelo GCB junto das escolas. “Este ano vamos ultrapassar de longe os números do ano passado nas corridas jovens, mais de 600 inscritos. Acreditámos que não haja uma prova no país com um número tão grande de crianças e jovens, tirando o desporto escolar. Isto é muito importante pois são o futuro do atletismo”, destacou.

Ao longo do percurso haverá muita animação para quem assiste à prova e para os atletas da meia maratona está reservada uma surpresa. “Será um percurso muito animado. Na Rotunda da Cantarinha vamos ter o grupo de bombos de Parada, na Avenida João da Cruz estará um grupo de gaiteiros e no túnel vamos ter uma novidade para os atletas da meia”.

O Ginásio Clube de Bragança conta na organização com cerca de 100 voluntários e no espaço envolvente à meta e pódio não vai faltar animação para toda a família, incluindo insufláveis para os mais novos.

A prova começa às 09h00 com as corridas jovens, segue-se a corrida em cadeiras de rodas às 09h58 e as 10h00 as corridas de cinco, dez e 21 quilómetros.

A Meia Maratona das Cantarinhas é organizada pelo Ginásio Clube de Bragança, com o apoio do Município de Bragança, no âmbito do Orçamento Participativo e tem um valor total de 10 000 euros em prémios.

Rui Muga, em masculinos, e Carla Martinho, em femininos, venceram a edição em 2022.