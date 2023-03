Meia Maratona das Cantarinhas vai trazer a Bragança cerca de 1500 participantes

Já começou a contagem decrescente para a segunda edição da Meia Maratona das Cantarinhas de Bragança. A prova que resulta da Milha e, depois, da Corrida das Cantarinhas está marcada para o próximo dia 14 de Maio e promete fazer a verdadeira festa do atletismo e da família. Isto porque tem percursos com várias distâncias, de 5, 10 e 21 quilómetros, corridas jovens, caminhada e não é esquecido o atletismo adaptado com a corrida de 10 quilómetros para atletas em cadeira de rodas, que este ano tem carácter competitivo e prémios monetários par aos três primeiros classificados.

A participação dos atletas mais novos é uma das prioridades do Ginásio Clube de Bragança (GCB), que vai promover a prova nas escolas. “Já estamos a agendar as visitas às escolas, com a nossa tradicional cantarinha, para depois fazer a recolha das inscrições, que ficam mais para o final de Abril. Contamos com mais de 200 miúdos nas corridas jovens, que é um número muito acima daquele que vemos a nível nacional”, disse Adélia Melgo, presidente do GCB.

E no que diz respeito a números, a organização quer chegar aos 1500 participantes em todas as corridas. “Gostaríamos de chegar, na realidade, aos 1500 participantes, depois dos 1300 de 2022. Tudo vamos fazer para isso. Temos o trabalho de base feito para isso. Agora, vamos dedicar-nos aos clubes para os mobilizar para a nossa prova”, afirmou.

Para este ano, o Ginásio Clube de Bragança escolheu dois pardinhos, Manuel Palmeiro e Ricardo Dias.

Manuel Palmeiro é atleta do Ginásio Clube de Bragança e um dos mais medalhados. “Significa mais responsabilidade, pois represento um grande clube que é uma grande família”, disse o atleta brigantino.

Quanto a Ricardo Dias destacou-se no Sporting CP, onde foi campeão nacional dos 10 000 metros em pista, e soma vários pódios nacionais e internacionais. Actualmente, representa o Clube de Atletismo Olímpico Vianense e será a terceira vez que participa numa prova em Bragança, mas é a primeira como padrinho. Para o atleta estão reunidas todas as condições para ser um grande evento. “É uma prova que em termos de prémios monetários está acima da média. Tem corridas para os mais jovens e tem tudo para ser um grande evento. Vou tentar trazer toda a minha equipa e lutar pela vitória”.

A Meia Maratona de Bragança é muito mais que um evento desportivo, a prova promove a cultura, o património e gastronomia do concelho. É, por isso, uma aposta ganha do município. “Desde logo pelo facto de haver muita gente que vem no dia anterior e pode aqui, em Bragança, pernoitar. Ao nível da hotelaria, restauração, da promoção da cultura, património e gastronomia, são áreas que acabam por estar envolvidas no evento numa perspectiva de dinamização económica e de promoção daquilo que temos de bom”, destacou Hernâni Dias, presidente do município.

A Meia Maratona das Cantarinhas é organizada pelo Ginásio Clube de Bragança e Município de Bragança, no âmbito do Orçamento Participativo. A prova está agendada para o dia 14 de Maio, tem um valor total de 10 000 euros em prémios e foi apresentada esta sexta-feira.