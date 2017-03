Melgo foi o melhor brigantino em Mira

Um resultado positivo para o jovem brigantino, de apenas 17 anos, que competiu com cerca de uma centena de atletas na sua categoria. “Correu bem. Gostei bastante de fazer da prova e do percurso”, disse João Melgo no final da competição.

Melgo ainda está em processo de formação e Carlos Fernandes, presidente do Ginásio Clube de Bragança, refere que é um factor a ter em conta antes de se falar em resultados. “Neste momento o João têm muitas atenções e expectativas centradas em si e algumas pessoas esperem que alcance a vitória em todas as provas, quando na realidade estamos num processo de formação, estamos num caminho para o sucesso”, esclareceu Carlos Fernandes.

Em Mira, o GCB fez-se ainda representar por Catarina Parreira, que conseguiu o quarto lugar em veteranos F40, Manuel Palmeiro (13º em veteranos M50), Orlando Alves (18º M50), José Bragada (21º M50), Carlos Fernandes (28º M50), Marco Aurélio (33º M40) e Casimiro Carneiro (33º M45).