Melgo no quinto lugar em Torres Vedras

O atleta do Ginásio Clube de Bragança acabou por conseguiu uma boa prestação na prova realizada em Torres Vedras, no passado sábado, em representação da Escola Emídio Garcia.

“A prova correu bastante bem, mas foi muito difícil. Começámos com um ritmo muito alto e durante toda a prova estivemos a correr bastante depressa. Sabia que estavam lá atletas de grande qualidade, mas também sabia o que eu valia e que estava em boa forma física por isso fui consegui chegar ao grupo da frente”, referiu João Melgo.

O atleta brigantino vira agora as atenções para o Projecto Mega, que se realiza já na sexta-feira, em Macedo de Cavaleiros.

Em prova, no Corta-mato Nacional do Desporto Escolar estiveram cerca de 1200 alunos de vários pontos do país. Esta fase foi antecedida pelas fases escolares e regionais que envolveram cerca de 300 mil alunos.