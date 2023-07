Miguel Diz regressa ao Argozelo

Miguel Diz está de regresso ao Argozelo. O médio, de 30 anos, é reforço para a época 2023/2024, depois de ter vestido as cores do clube do concelho de Vimioso nas temporadas 2013/2014, 2013/2014, 2015/2016 e 2016/2017.

O jogador conta ainda com passagens por Fafe, GD Mirandês e Vimioso. Nas últimas duas épocas, Miguel Diz representou o Vimioso Futsal.

O médio junta-se a Lucas Veronez (ex-Carção), Pedro Ribeiro (ex-Carção), Daniel Veronez (ex-Carção), Diego Oliveira (ex-Carção), Rudney e David no lote de caras novas que fazem parte do plantel que vai estar às ordens do técnico Vítor Fernandes.

Foto de Argozelo