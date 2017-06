Miguel Gonçalves chamado à Selecção Nacional sub-15

Miguel Gonçalves tem 14 anos, é natural de Vinhais e representou a formação de iniciados do Grupo Desportivo na última temporada no nacional de futebol.

O jovem jogador foi chamado à Selecção Nacional sub-15 para o Torneio das Selecções, que vai realizar-se na Cidade do Futebol a partir desta quarta-feira até domingo.

“Sinto-me muito feliz, como é óbvio. É um orgulho enorme fazer parte da lista de convocados para a seleção nacional”, disse o jovem jogador.

Miguel Gonçalves está confiante e quer mostrar valor ao seleccionador nacional, mas também sabe que o grau de exigência é maior.

“As minhas expectativas passam por continuar a ser chamado, mesmo sabendo que o grau de exigência é elevado. Vou encontrar jogadores com qualidade e bastante competitivos”.

Miguel começou a jogar futebol na Montes Vinhais ingressando na época passada no GDB. O jogador destacou-se também nas selecções distritais da A.F. Bragança no Torneio Lopes da Silva.