Miguel Monteiro é novo presidente da ACB

A nova direcção tem como prioridade as escolas de ciclismo. “A prioridade são sem dúvidas as escolas de ciclismo. Mas para já queremo-nos inteirar da situação, parece que há umas questões para resolver. Vamos elaborar um plano para continuar a desenvolver a modalidade e divulga-lo”, disse Nuno Carvalho, vice-presidente da nova direcção.

O impasse directivo na ACB afectou a realização das provas regionais, mas Nuno Carvalho garante que as provas do Open de XCM vão ser reagendadas.

“Esta situação afectou as provas e o número de praticantes, pois pelo que verificamos há menos atletas filiados este ano. Mas penso que em 2018 vamos conseguir os números conseguidos pela direcção do doutor Nuno Santos até ao final do ano passado”, referiu o vice-presidente.

O novo presidente da ACB, Miguel Monteiro, toma posse no dia 6 de Maio e vai contar com a presença de Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Miguel Monteiro sucede a Rui Sousa, que se demitiu em Março deste ano depois de ter sido eleito em Dezembro de 2016.