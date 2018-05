O candidato da lista B arrecadou 421 votos contra os 279 conseguidos pelo candidato da lista A, Batista Jerónimo.

“Estou muito feliz pois era o que pretendíamos, que o nosso projecto fosse premiado pelos sócios. Quem ganha é o GDB e a cidade. Foi uma grande manifestação dos sócios. O clube sai reforçado”, disse Milton Roque após conhecer os resultados da votação.

O sucessor de Manuel Martins deixou ainda uma palavra à lista adversária que considera ter valorizado a sua vitória pela disputa que houve à presidência do GDB.

“Uma palavra de apreço para eles porque só fez com que a nossa vitória fosse mais saborosa. Estou a falar isto no bom sentido. Foi uma grande disputa, dificultaram-nos a vida e isso faz-nos sentir ainda melhor com esta vitória”.

Sobre a possibilidade de Batista Jerónimo, candidato derrotado, impugnar as eleições, Milton Roque continua a demarcar-se de qualquer polémica. “Em relação a isso nada tenho a dizer”.

Milton Roque é o novo presidente do Grupo Desportivo de Bragança para o biénio 2018/2020, sucedendo a Manuel Martins. O candidato da lista B arrecadou 421 contra os 279 conseguidos por Batista Jerónimo.