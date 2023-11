Minas de Argozelo triunfou na visita aos Estudantes Africanos

O Minas de Argozelo entrou bem na partida e aos 13 minutos Litcha fez o primeiro de cabeça. Perto da meia hora de jogo, Diego Oliveira falhou um penálti, a bola raspou na trave e saiu por cima.

Na segunda parte, os Estudantes Africanos tentaram reagir, mas não conseguiram concretizar. As substituições de Vítor Fernandes sortiram efeito e Miguel Diz (64’), três minutos depois de ter entrado em campo, fixou o resultado em 0-2.

Vítor Fernandes, treinador do Minas de Argozelo, destacou a organização e a forte entrada em jogo. “A minha equipa demonstrou uma grande organização. Entramos bem no jogo e estivemos sempre à procura do golo. A equipa está de parabéns, com esta atitude fica tudo mais fácil”.

O técnico dos Estudantes Africanos, José Alves, lamentou a inexperiência e a falta de concretização da equipa. “Cometemos muitos erros, não podemos desligar do jogo, precisamos de crescer. Ainda assim, o resultado não reflecte o que se passou dentro das quatro linhas. Tivemos bons momentos, principalmente na segunda parte, mas não conseguimos concretizar”.

Com este desfecho, o Minas de Argozelo ocupa a sexta posição com 11 pontos. Enquanto os Estudantes Africanos de Bragança estão no oitavo posto do campeonato distrital, com 4 pontos.

Na próxima jornada, agendada para o dia 19 de Novembro, o Minas de Argozelo recebe o Mirandês, segundo classificado com 15 pontos. Já os Estudantes Africanos recebem o Leão Negro, que ocupa o penúltimo lugar da tabela classificativa com 3 pontos.