Ministro da Agricultura quer menos burocracia e mais rendimento para o agricultor

É preciso “simplificar”, “desburocratizar” e melhorar o “rendimento” do agricultor. Foi isso que defendeu o ministro da Agricultura, este domingo, em Bragança, no âmbito das comemorações da Semana Gastronómica. José Manuel Fernandes considera que “é importantíssimo que o agricultor não seja o perdedor a cadeia de valor”, devido a baixos preços que o “impeçam de ter um rendimento digno”. “Se olharmos para o salário do agricultor português, ele é cerca de 40% da média das outras profissões, há aqui uma injustiça”, vincou, acrescentando que é preciso também impor aos produtos que vêem da União Europeia “grandes exigências ambientais” e “padrões de segurança elevadíssimos” como acontece em Portugal.

